Плюс 672, минус 36: в Башкирии число инфицированных ковидом превысило 104 тысячи

Таким образом общее количество жителей региона, заразившихся новой коронавирусной инфекцией Covid-19 с начала пандемии, по официальным данным, составляет 104 369 человек.
При этом были выписаны в связи с выздоровлением за минувшие сутки 669 пациентов.
К сожалению, стало известно еще о 36 случаях гибели пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Таким образом их общее количество с начала пандемии, по данным минздрава РБ, составляет 3 454.
Хотя, по мнению независимого демографа Алексея Ракши, число жителей Башкирии, скончавшихся от ковида, за минувшие неполных два года пандемии уже превысило 15 тысяч человек. Ученый считает, что солидная часть людей, чья гибель связана с ковидом, были отмечены как жертвы сердечнососудистых и других сопутствующих заболеваний. Об этом он не так давно говорил в интервью Mkset.
Кстати, накануне , 26 ноября, Ракша на своей странице в Фейсбуке опубликовал новые графики своих наблюдений, на основании которых он сделал выводы о наступлении плато в четвертой волне ковида. При этом он указал, что Приволжский и Центральный федеральные округа в этот раз оказались наиболее пострадавшими от нашествия очередной волны опасного вируса.
Вакцинацию от ковида первым компонентом, по данным на 27 ноября, прошли 1 959 153 человека, вторым компонентом - 1 697 573 человека.