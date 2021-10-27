Житель Башкирии, имевший контакт с больным COVID-19, может рассчитывать на больничный

Житель Башкирии, имевший контакт с больным COVID-19, может рассчитывать на больничный
Житель Башкирии, имевший контакт с больным COVID-19, может рассчитывать на больничный
Вчера, 15:40Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Больничный лист в поликлинике по месту жительства может открыть гражданин, который имел близкий контакт с зараженным коронавирусом, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Минздрава Башкирии.

На тематическом брифинге глава регионального Минздрава Максим Забелин заявил, что лица, которые имели близкий контакт с зараженными COVID-19 могут открыть больничный лист. Так, для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Однако уточняется, что открытие больничного листа возможно для членов семьи или лиц, которые проживают в одном помещении с зараженным.

Напомним, что в Башкирии за последние сутки от COVID-19 скончалось 36 человек, также зафиксировано 668 новых случаев заражения вирусом. Также с 27 октября официально пройти в торговые центры и другие общественные места по ПЦР-тесту стало невозможно. Действуют только справки либо о пройденной вакцинации, либо о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев.

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