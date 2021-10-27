В Уфе в новом пункте вакцинации для жителей старше 65 лет будут дарить подарки

Пункт вакцинации для лиц старше 65 лет будет открыт 28 октября на базе Народного университета третьего возраста. После вакцинации пожилым людям будут дарить подарки, сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Известно, что в Уфе будет организован новый пункт вакцинации на базе Народного университета третьего возраста, который находится по адресу Коммунистическая, 39. Так, он начнет принимать жителей региона старше 65 лет уже 28 октября. Как сообщает Минздрав Башкирии, после вакцинации для пожилых людей предусмотрены подарки: комнатные растения и «посылки здоровья», в которые входят средства индивидуальной защиты и гигиены, а также тонометр. Отмечается, что вакцинация будет проходит один раз в неделю по четвергам, поэтому для записи необходимо позвонить колл-центр по номеру 8-800-201-89-03 в будние дни с 9 утра до 6 вечера. Ранее мы писали, что в Башкирии лица сотрудников предприятий старше 60 лет могут отправить на удаленный формат работы сроком на 4 недели, за это время гражданам необходимо будет вакцинироваться.

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