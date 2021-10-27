В Башкирии сотрудников старше 60 лет могут перевести на удаленку

Речь идет об указе Владимира Путина, согласно которому сотрудники старше 60 лет должный уйти на удаленный формат работы сроком на 4 недели, за это время гражданам необходимо будет вакцинироваться, сообщает «БСТ».

Известно, что в список сотрудников, которых необходимо перевести на удаленную работу вошли и люди с хроническими заболеваниями. Так, в указе президента России объясняется, что за выделенные 4 недели данным категориям граждан необходимо будет вакцинироваться тем, кто не имеет противопоказаний к препарату. Также за данный срок, по словам властей, должен сформироваться иммунитет к вирусу. Тем временем председатель федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко отмечает, что меры принимаются для сохранения здоровья уязвимой категории граждан, к тому же, в трудовом кодексе есть нормы, согласно которым удаленный формат работы возможен, при этом права и гарантии сотрудников не будут нарушены. Напомним, что в Башкирии было выпущено положение, в котором были озвучены более 30 категорий граждан, подлежащие обязательной вакцинации. Помимо этого, глава региона поддержал просьбу главных врачей и ввел с 13 октября обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет, а также для тех, у кого имееются хронические заболевания.

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