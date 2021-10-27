В Башкирии с коронавирусом госпитализировано 114 детей

В Башкирии с коронавирусом госпитализировано 114 детей
В Башкирии с коронавирусом госпитализировано 114 детей
Вчера, 13:05Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
За последние сутки в республике было зафиксировано 85 новых случаев заражения COVID-19 у несовершеннолетних. Амбулаторно лечение проходят более 1,5 тысячи детей, сообщает «Башинформ» со ссылкой на Минздрав Башкирии.

Стало известно, что в Башкирии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 114 несовершеннолетних. Известно, что дети находятся в республиканской клинической инфекционной, в больнице скорой медицинской помощи, а также в госпитале для новорожденных с COVID-19, который организован на базе детской больницы № 17.

Помимо этого, амбулаторно лечение от инфекции проходят 1 574 детей, и только за сутки в Башкирии было зафиксировано 85 новых случаев заражения COVID-19, сообщает «Башинформ» со ссылкой на Минздрав Башкирии.

Так, по данным Опершатаба в регионе общее число заболевших превысило 83 тысячи, а количество смертей за все время пандемии составляет 2 446 тысяч человек. За последние сутки инфекция подтвердилась у 688 человек, погибло — 36.

Ранее мы писали, Минздрав Башкирии выпустил памятку, в которой указаны показания к госпитализации детей с коронавирусом, среди которых температура, насыщение крови кислородом, затрудненное дыхание, а также другие экстренные и неотложные признаки.

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