Власти Башкирии намерены возвести COVID-госпиталь в Сибае за два месяца

Власти Башкирии намерены возвести COVID-госпиталь в Сибае за два месяца
Власти Башкирии намерены возвести COVID-госпиталь в Сибае за два месяца
Вчера, 18:46Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Премьер-министр Башкирии объяснил выбор площадки для госпиталя в Зауралье несколькими особенностями, среди которых есть и удаленность от центра. Сам госпиталь будет точной копией учреждений в Зубово и в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба Правительства Башкирии.

Известно, что один из двух новых ковид-госпиталей будет располагаться в городе Сибай. Так, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что выбор данного местоположения обусловлен тем, что данный район достаточно удален от центра и расположен в удобном месте как для пациентов из Сибая, так и для пациентов из соседних районов Зауралья. Помимо этого, на участке уже подведены все необходимые коммуникации.

— Строительство инфекционного госпиталя в Сибае позволит Зауралью решать вопросы с лечением пациентов у себя, не тратя драгоценное время на расстояния. Новый госпиталь будет оборудован по последнему слову техники, соответственно все будет организованно для качественного медицинского обслуживания, — Андрей Назаров.

Как отмечает пресс-служба Правительства республики, проект ковид-госпиталя в Сибае является точной копией госпиталей в Зубово и в Стерлитамаке. Так, власти намерены завершить строительство в течение двух месяцев.

Известно, что в учреждение будет предусмотрено четыре инфекционных отделения на 40 боксов, одно отделение реанимации и интенсивной терапии на 10 боксов, приемное отделение, экспресс-лабораторию, патологоанатомическое отделение, а также общежития для иногородних сотрудников.

Напомним, что на крайнем оперативном совещании в Правительстве республики Радий Хабиров анонсировал появление ковид-госпиталя и в округе Белей-Туймазы-Октябрьский. Тем временем, главе регионального Минздрава было поручено уже сейчас собирать коллектив для медучреждений.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы