Власти Башкирии намерены возвести COVID-госпиталь в Сибае за два месяца

Премьер-министр Башкирии объяснил выбор площадки для госпиталя в Зауралье несколькими особенностями, среди которых есть и удаленность от центра. Сам госпиталь будет точной копией учреждений в Зубово и в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба Правительства Башкирии.

Известно, что один из двух новых ковид-госпиталей будет располагаться в городе Сибай. Так, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что выбор данного местоположения обусловлен тем, что данный район достаточно удален от центра и расположен в удобном месте как для пациентов из Сибая, так и для пациентов из соседних районов Зауралья. Помимо этого, на участке уже подведены все необходимые коммуникации. — Строительство инфекционного госпиталя в Сибае позволит Зауралью решать вопросы с лечением пациентов у себя, не тратя драгоценное время на расстояния. Новый госпиталь будет оборудован по последнему слову техники, соответственно все будет организованно для качественного медицинского обслуживания, — Андрей Назаров. Как отмечает пресс-служба Правительства республики, проект ковид-госпиталя в Сибае является точной копией госпиталей в Зубово и в Стерлитамаке. Так, власти намерены завершить строительство в течение двух месяцев. Известно, что в учреждение будет предусмотрено четыре инфекционных отделения на 40 боксов, одно отделение реанимации и интенсивной терапии на 10 боксов, приемное отделение, экспресс-лабораторию, патологоанатомическое отделение, а также общежития для иногородних сотрудников. Напомним, что на крайнем оперативном совещании в Правительстве республики Радий Хабиров анонсировал появление ковид-госпиталя и в округе Белей-Туймазы-Октябрьский. Тем временем, главе регионального Минздрава было поручено уже сейчас собирать коллектив для медучреждений.

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