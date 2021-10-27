Уфимка обратилась к главе Минздрава Башкирии с просьбой помочь ее бабушке с COVID-19

Уфимка обратилась к главе Минздрава Башкирии с просьбой помочь ее бабушке с COVID-19
Уфимка обратилась к главе Минздрава Башкирии с просьбой помочь ее бабушке с COVID-19
Вчера, 14:13Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Девушка рассказала о своей бабушке, у которой в понедельник подтвердился коронавирус, однако врачи Сейтяковского ФАП и неотложки не оказали соответствующую помощь, в частности, не привозили положенные лекарства, сообщила девушка в социальных сетях.

В социальных сетях Лейсан Гасимова рассказала о совей бабушке 1933 года рождения, у которой с воскресенья температура, а в понедельник и вовсе пришел положительный тест на COVID-19.

По словам девушки, в воскресенье к бабушке приехала неотложка, однако анализ на ковид не взяли и сказали ей самостоятельно с температурой 38.8 ехать в райцентр. Так, в понедельник пришел положительный результат теста. После чего сама Лейсан Гасимова звонила фельдшеру Сейтяковского ФАП узнать о положенных лекарствах, однако та завила, что работает только со здоровыми людьми.

— Мы из Уфы звоним фельдшеру Сейтяковского ФАП по поводу положенных лекарств. Она говорит, что-то вроде «я не знаю, я работаю со здоровыми (!) людьми, лекарства должна привезти неотложка». Фельдшер работает со здоровыми людьми? — рассказывает девушка.

Так, неотложка не приезжала, а тем временем уже в вечер вторника пожилая женщина с коронавирусом и температура оставалась дома «без положенных лекарств».

— А больше всего меня поразила фраза молодого человека из неотложки (с ним говорили по телефону, когда он был в вскр у бабушки). Примерно вот что он сказал: «бабушка в возрасте, если анализ положительный будет, то мешок». Что? Мешок? То есть пожилому человеку сразу приговор, даже когда ещё нет результатов анализа? То есть ей вообще лекарства даже не станут привозить? — возмущается Лейсан Гасимова.

В конце своего сообщения девушка обратилась к Министру здравоохранения Максиму Забелину с просьбой о помощи.

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