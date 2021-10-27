Песков: не планируется введение запретов на поездки россиян в нерабочие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что правительство не планирует вводить запреты на поездки и путешествия граждан России в нерабочие дни.

Он отметил, что эпидемиологи опасаются того, что многие люди в нерабочие дни собрались путешествовать. В связи с этим могут возникнуть эпидемиологические последствия. Однако с другой стороны никаких запретов на поездки не вводилось и не планируется вводить. И закрывать границы регионов не будут. Об этом сообщает RT. Также Песков отметил, что закрытие границ считается «абсолютной последней мерой», которая не приветствуется. Ранее Роспортебнадзор рекомендовал гражданам страны в нерабочие дни по возможности не путешествовать и находится больше дома.

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