Песков: не планируется введение запретов на поездки россиян в нерабочие дни

Он отметил, что эпидемиологи опасаются того, что многие люди в нерабочие дни собрались путешествовать. В связи с этим могут возникнуть эпидемиологические последствия. Однако с другой стороны никаких запретов на поездки не вводилось и не планируется вводить. И закрывать границы регионов не будут. Об этом сообщает RT.
Также Песков отметил, что закрытие границ считается «абсолютной последней мерой», которая не приветствуется.
Ранее Роспортебнадзор рекомендовал гражданам страны в нерабочие дни по возможности не путешествовать и находится больше дома.