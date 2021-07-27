Новый антирекорд: в Башкирии за прошедшие сутки 260 человек заболели коронавирусом

Новый антирекорд: в Башкирии за прошедшие сутки 260 человек заболели коронавирусом
Новый антирекорд: в Башкирии за прошедшие сутки 260 человек заболели коронавирусом
Вчера, 11:42Коронавирус COVID-19Анастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Новые данные о количестве заболевших опубликовал Оперштаб республики.

В Башкирии за прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. Таким образом число инфицированных за все время пандемии составило 47 221 заболевших.

За это же время 327 человека были выписаны по выздоровлению.

I компонент вакцины получили 883 418 человек; II компонент вакцины получили 595 749 человек.

Число умерших увеличилось еще на 6 и составляет 740 человек.

Глава Минздрава республики Максим Забелин, также сообщил о приросте заболеваемости в ходе оперативного совещания прошедшего накануне.

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