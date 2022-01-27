В Башкирии мэр Сибая показал сюжет из красной зоны с тяжелыми пациентами

Мэр Сибая Рустем Афзалов показал сюжет из красной зоны, где в палатах лежат тяжело больные пациенты. Ролик он опубликовал в своих социальных сетях.
Сити-менеджер сообщает, что каждый день он видит, как цифры заболевших растут и в большом потоке пациентов есть много тех, у кого болезнь протекает в осложненной форме.
- Среди них есть очень тяжелые, в отделении реанимации, которая еще недавно пустовала. Все они не были вакцинированы. Понимаю, что завтрашние показатели тоже не порадуют - сбываются неблагоприятные прогнозы, - пишет мэр.
Он также отмечает, что число заболевших "Омикроном" растет в геометрической прогрессии. Афзалов выразил надежду, что кому-то опубликованное видео из красной зоны поможет принять правильное решение.
Ранее министр здравоохранения Максим Забелин сообщал, что заболеваемость коронавирусом увеличилась в четыре раза из-за нового штамма "Омикрон".