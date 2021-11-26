Доктор медицинских наук не исключил пятой волны коронавируса в Башкирии

В Башкирии доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин озвучил причины, из-за которых растет число заболевших. Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ пояснил, что это на это есть три причины - люди, вернувшиеся из отпусков студенты и школьники, которые вернулись на очные занятия и массовые мероприятия летом.