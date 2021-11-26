Доктор медицинских наук не исключил пятой волны коронавируса в Башкирии

Доктор медицинских наук не исключил пятой волны коронавируса в Башкирии
Доктор медицинских наук не исключил пятой волны коронавируса в Башкирии
26 ноября, 09:22Коронавирус COVID-19Анастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
Доктор медицинских наук озвучил три причины, по которым может произойти пятая волна коронавируса.

В Башкирии доктор медицинских наук Науфаль Загидуллин озвучил причины, из-за которых растет число заболевших. Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ пояснил, что это на это есть три причины - люди, вернувшиеся из отпусков студенты и школьники, которые вернулись на очные занятия и массовые мероприятия летом.

Загидуллин также отметил, что на данный момент уровень заболеваемости постепенно снижается. Это происходит благодаря вакцинации против вируса, введению QR-кодов и соблюдению антиковидных мер. Также большинство жителей уже переболели и у них сформировался иммунитет.

Напомним, что в настоящее время, по информации Роспотребнадзора, в республике каждый день умирает по 33-37 человек.

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