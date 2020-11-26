В Башкирии выявлено 418 случаев заболевания внебольничной пневмонией

Минздрав также сообщил, что за минувшие сутки 134 человека заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 715 заболевших. В настоящее время в стационарах лечатся 438 человек, из которых в тяжелом состоянии - 36 пациентов и ещё 12 - подключены к аппарату ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 1 507 жителей.