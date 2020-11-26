В Башкирии выявлено 418 случаев заболевания внебольничной пневмонией

В Башкирии выявлено 418 случаев заболевания внебольничной пневмонией

Вчера, 15:45Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало сводку по заболевшим. За минувшие сутки вновь выросло число заболевших внебольничной пневмонией.

Подтверждено 418 новых случаев. На сегодняшний день из медучреждений по выздоровлению выписали 423 пациента.

Минздрав также сообщил, что за минувшие сутки 134 человека заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 715 заболевших. В настоящее время в стационарах лечатся 438 человек, из которых в тяжелом состоянии - 36 пациентов и ещё 12 - подключены к аппарату ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 1 507 жителей.

Также зарегистрировано два смертельных случая. Всего от коронавируса в республике скончалось 78 человек.

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