Стали известны районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 134 человек. В Уфе положительный результат зафиксирован у 27 жителей. Туймазинский район сообщил о 26 заболевших, Кумертау — о 20. В Белебеевском районе зарегистрировано 10 случаев, а в городе Октябрьский — восемь. В Куюргазинском и Мелеузовском районах выявлено по семь пациентов.