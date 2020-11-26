Стали известны районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Стали известны районы Башкирии с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Вчера, 15:08Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Минздрав Башкирии опубликовал новые данные статистики ковид-пациентов.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 134 человек. В Уфе положительный результат зафиксирован у 27 жителей. Туймазинский район сообщил о 26 заболевших, Кумертау — о 20. В Белебеевском районе зарегистрировано 10 случаев, а в городе Октябрьский — восемь. В Куюргазинском и Мелеузовском районах выявлено по семь пациентов.

Бирский район предоставил данные о шести заболевших, Салават — о пяти и Ишимбайский район — о четырех. По три случая зафиксировано в Бураевском и Кугарчинском районах, а также в Стерлитамаке. В Аскинском, Бакалинском, Бурзянском, Ермекеевском и Шаранском районах выявлено по одному ковид-пацеинту.

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