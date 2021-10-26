В Башкирии привилось 63% подлежащего вакцинации населения

С начала прививочной кампании в регионе первым компонентом вакцинировалось 50,4% взрослого населения, однако среди тех, кто подлежит вакцинации первым компонентом привилось 63%, сообщает глава Минздрава Башкирии.

Известно, что в Башкирии общее количество вакцинированных первым компонентом составляет более 1,5 миллиона человек, что в свою очередь составляет 63% от числа граждан, которые подлежат вакцинации. Также глава Минздрава Башкирии Максим Забелин сообщает, что показатель в 1,5 миллиона также составляет 50,4% от общего числа взрослого населения. Отмечается, что завершили процедуру 1,3 миллиона человек, что составляет 41% от взрослого населения и 52% от подлежащих обязательной вакцинации граждан. Между тем, по данным Оперштаба Башкирии на 26 октября количество погибших от вируса с начала пандемии составляет 2 446 тысяч человек, а зараженных — почти 83 тысячи. В Минздраве также предупредили, что в некоторых пунктах вакцинации есть нехватка вакцин. В частности, в Башкирии пока нет препарата «СпутникЛайт», поставка которого ожидается из федерального штаба, однако конкретные сроки «не обозначаются».

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