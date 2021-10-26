Общее число погибших от COVID-19 в Башкирии превысило 2,4 тысячи человек

Общее число погибших от COVID-19 в Башкирии превысило 2,4 тысячи человек
Общее число погибших от COVID-19 в Башкирии превысило 2,4 тысячи человек
Вчера, 14:06Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
По последним данным в Башкирии с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончалось более 2,4 тысячи человек. Также в регионе подтверждено почти 83 тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщил операштаб Башкирии.

По последним данным Оперштаба Башкирии, в республики с момента начала пандемии скончалось 2 446 тысяч человек, а общее количество зараженных составляет почти 83 тысячи человек.

Отметим, что за последние сутки в республике зараженных прибавилось еще на 669 местных жителей, а погибло от вируса 35 человек.

Между тем, привились первым компонентом 1 585 023 человека, а завершили вакцинацию — 1 307 571 человек.

Ранее мы писали, что в Башкирии на некоторых пунктах вакцинации может наблюдаться нехватка вакцин. Так, в Минздраве Башкирии подтвердили отсутствие вакцины от коронавируса, а именно препарат «Спутник Лайт». Известно, что всего в республику поступало 168838 доз данной вакцины. Отмечается, что поставку препарата из федерального центра ожидается, однако сроки ее появления «не обозначаются».

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