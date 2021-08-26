Иммунитет человека усиливается в течение полугода после вакцинации от COVID-19

Ученые заявляют, что ими было исследовано более 1500 образцов сыворотки крови привитых людей. Они изучали, как формируются антитела и их защита против множества штаммов короновируса в течение полугода. Существенное повышение значения нейтрализующей способности наблюдалось спустя 4 месяца по сравнению с индексом, который наблюдался на протяжении 42 суток после вакцинации. Как сообщает источник RT, регистрация препарата «Спутник V» была проведена зимой 2020 года в Аргентине.
Массовая вакцинация в стране началась с 18 января. Известно, что в России за прошедшие сутки выявили более 19000 случаев заболевших COVID-19, больше всего в столице. Общее количество заболевших достигло 6 824 540 человек от начала пандемии. На данный момент вакцинировалось уже больше 40 миллионов граждан.
Президент России отметил, что людям необходимо разъяснить всю важность и необходимость вакцинации, однако не нужно специально навязывать. Человек сам должен решить и принять все меры по профилактике и сохранению своего здоровья, а также здоровья своих близких.
Сергей Собянин, мэр Москвы, отметил, ношение масок и перчаток в общественных местах нужно сделать рекомендательным, а не обязательным условием.