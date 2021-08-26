Иммунитет человека усиливается в течение полугода после вакцинации от COVID-19

Ученые заявляют, что ими было исследовано более 1500 образцов сыворотки крови привитых людей. Они изучали, как формируются антитела и их защита против множества штаммов короновируса в течение полугода. Существенное повышение значения нейтрализующей способности наблюдалось спустя 4 месяца по сравнению с индексом, который наблюдался на протяжении 42 суток после вакцинации. Как сообщает источник RT, регистрация препарата «Спутник V» была проведена зимой 2020 года в Аргентине.