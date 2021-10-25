О временном дефиците вакцины от коронавируса предупредили в Минздраве Башкирии

В Минздраве Башкирии это объяснили высокими темпами вакцинации. Так, ежедневного от COVID-19 прививаются около 30 тысяч человек.

Известно, что из-за роста темпов вакцинации от COVOD-19 на некоторых пунктах вакцинации может наблюдаться временный дефицит препарата. Как сообщает «Эхо» со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Софью Алешину, ежедневно вакцинацию проходит около 30 тысяч человек, что в несколько раз выше показателей прошлых месяцев. Между тем отмечается, что на нехватку препаратов реагируют оперативно, и «вакцинация дальше продолжается». Ранее мы писали о том, что препарат для вакцинации выбирает только лечащий врач или терапевт в пункте вакцинации. Пациент в данном случае права выбора не имеет, так как «это не тот случай, когда законодательством предусмотрен выбор иммунобиологического препарата». Напомним, что в Башкирии обязательной вакцинации подлежит более 30 отдельных категорий граждан. В Роспотребнадзоре также заявляли, что 18 декабря работодатель может отстранять непривитых сотрудников без сохранения заработной платы. В противном случае работодателю необходимо будет выплатить штраф до 100 тысяч рублей. По последним данным, в Башкирии первым компонентом привилось более 1,5 миллиона человек, а вторым - почти 1,3 миллиона взрослого населения.

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