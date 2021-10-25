В Минздраве Башкирии опровергли мифы о влиянии алкоголя на COVID-19

В Минздраве Башкирии опровергли мифы о влиянии алкоголя на COVID-19
В Минздраве Башкирии опровергли мифы о влиянии алкоголя на COVID-19
Вчера, 13:15Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В ведомстве прокомментировали действительно ли употребление алкоголя может помочь уничтожить вирус как в организме, так и во выдыхаемом человеком воздухе, а также укрепляют ли спиртные напитки иммунитет и устойчивость к вирусам.

В Минздраве развеяли популярные мифы об употреблении спиртных напитков и COVID-19. Так, первый миф заключается в том, что алкоголь помогает уничтожить вирус COVID-19 в организме, однако в ведомстве не только опровергли данную гипотезу, но и заявили, что употребление алкоголя «может увеличить риск для здоровья, если человек вдруг заразится», так как при попадании внутрь организма дезинфицирующие свойства крепкого спиртного пропадают.

Второй миф — алкогольные напитки укрепляют иммунитет человека и повышают устойчивость организма к вирусам. Тем временем, доктора утверждают обратное — алкоголь оказывает разрушительное воздействие на организм.

Третий миф утверждает, что употребление крепкого алкоголя уничтожает вирус и во выдыхаемом человеком воздухе, однако на деле спиртных напитков, которые бы обладали данным свойством не существует.

— Стереотип о том, что алкоголь помогает уничтожить коронавирус, приводит к ухудшению эпидемиологической обстановки. В условиях текущей пандемии новой коронавирусной инфекции принципиально важно донести до людей информацию о рисках и опасностях, которые грозят здоровью, — Минздрав Башкирии.

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