В Башкирии вступили в силу новые ограничения по COVID-19

С понедельника посещение розничных рынков возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации или справки о перенесенном ковиде. Данные изменения в указ о режиме повышенной готовности глава Башкирии внес 19 октября. К тому же, на этой неделе будет введено еще одно ограничение.

Известно, что с понедельника, 25 октября, в Башкирии в очередной раз ужесточаются ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией. Так, отныне посещение розничных рынков возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенной инфекции в течение последних 6 месяцев, либо результата ПЦР-теста. Отметим, что ограничения не коснулись сельскохозяйственных и специализированных продовольственных рынков. К тому же, на этой неделе, а именно в среду 27 октября, потеряет свою силу и результат ПЦР-теста. Другими словами, по данной справке пройти в торговые центры, кинотеатры, театры, фитнес-клубы, салоны красоты, и заведения общепита вместимостью более 50 человек уже будет нельзя. Только сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании. Однако ПЦР-тест будет действителен в больницах при госпитализации пациентов. Напомним, что с 30 октября по 7 ноября, по распоряжению президента России, начинается нерабочая неделя с сохранением заработной платы. Так, федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в этот период. Между тем, не многие жители Башкирии восприняли новость о нерабочих днях положительно, для кого-то это лишний способ влезть в долги, а для кого-то — отправиться на моря. К тому же, турагенты предлагают купить путевки быстрее, так как цены на них повышаются с каждым днем.

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