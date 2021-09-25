В Башкирии число погибших от COVID-19 превысило отметку в 1,5 тысячи

Оперативный штаб по борьбе с недопущением распространения коронавирусной инфекции опубликовал ежедневную статистику. Так, за последние сутки в Башкирии от COVID-19 погибло 20 человек, а общее число погибших за все время пандемии превысило 1,5 тысячи человек.
Отмечается, также и максимальный суточный прирост заболевших, у 382 человек подтвердилось наличие инфекции. С начала пандемии заразились 64 933 жителей республики.
В Башкирии вакцинировались первым компонентом — 1,2 миллиона человек, а завершили вакцинацию 1,1 миллиона человек. Между тем, власти планируют вакцинировать как минимум 2,5 миллиона жителей региона.
Напомним, что антирекорд смертей от коронавируса был зафиксирован также на этой неделе.