Минздрав Башкирии рассказал почему в республике растет число заболевших коронавирусом

В Башкирии второй день подряд был побит антирекорд по заболеваниям коронавирусом — 299 человек за сутки, однако по данным регионального Минздрава, Башкирия входит в десятку регионов с хорошим темпом вакцинирования. Так, замглавы ведомства Ирина Кононова рассказала, что среди умерших от инфекции большая часть — пожилые пациенты, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. В зоне риска находятся и люди с хроническими заболеваниями, в особенности, с сахарным диабетов. Отмечается, что именно пожилые и дети являются той самой незащищенной группой.