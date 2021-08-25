Минздрав Башкирии рассказал почему в республике растет число заболевших коронавирусом

В Башкирии второй день подряд был побит антирекорд по заболеваниям коронавирусом — 299 человек за сутки, однако по данным регионального Минздрава, Башкирия входит в десятку регионов с хорошим темпом вакцинирования. Так, замглавы ведомства Ирина Кононова рассказала, что среди умерших от инфекции большая часть — пожилые пациенты, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. В зоне риска находятся и люди с хроническими заболеваниями, в особенности, с сахарным диабетов. Отмечается, что именно пожилые и дети являются той самой незащищенной группой.
Напомним, что ранее мы писали о том, что в республике с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы 23 ребенка. На данный момент известно, что в Башкирии за сутки заболели COVID-19 299 человек, а погибли — 15. Всего за весь период в регионе количество инфицированных составляет 55 238 человек, а умерших — 1029.