Минздрав Башкирии рассказал почему в республике растет число заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии рассказал почему в республике растет число заболевших коронавирусом
Минздрав Башкирии рассказал почему в республике растет число заболевших коронавирусом
Вчера, 17:07Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Вирус протекает в тяжелой форме у пожилых пациентов.

В Башкирии второй день подряд был побит антирекорд по заболеваниям коронавирусом — 299 человек за сутки, однако по данным регионального Минздрава, Башкирия входит в десятку регионов с хорошим темпом вакцинирования. Так, замглавы ведомства Ирина Кононова рассказала, что среди умерших от инфекции большая часть — пожилые пациенты, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. В зоне риска находятся и люди с хроническими заболеваниями, в особенности, с сахарным диабетов. Отмечается, что именно пожилые и дети являются той самой незащищенной группой.

Напомним, что ранее мы писали о том, что в республике с подтвержденным коронавирусом были госпитализированы 23 ребенка. На данный момент известно, что в Башкирии за сутки заболели COVID-19 299 человек, а погибли — 15. Всего за весь период в регионе количество инфицированных составляет 55 238 человек, а умерших — 1029.

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