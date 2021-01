Министр здравоохранения Башкирии объявил о выходе республики на плато по коронавирусу

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Башкирии глава Минздрава Максим Забелин сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом.

В Башкирии наблюдается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппов. Показатель упал на 30% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Однак зафиксирован прирост по пневмонии — более 150% по сравнению с прошлым годом. Также отметим, что ежедневно в республике регистрируется более 160 новых случаев заболевания коронавирусом. Максим Забелин отметил, что по данному показателю «мы вышли на так называемую стабилизацию, уровень плато». Напомним, Башкирия готовится к массовой вакцинации от Covid-19. В январе–феврале ожидаются поставки 150 тысяч доз.

