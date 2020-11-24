В Башкирии зарегистрировали 411 пациентов с внебольничной пневмонией

В Башкирии зарегистрировали 411 пациентов с внебольничной пневмонией

Вчера, 15:59Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новые данные о заболевших.

Так, за минувшие сутки внебольничная пневмония выявлена у 411 человек. Из медучреждений по выздоровлению выписали 416 пациентов.

Министерство также сообщило о новых случаях заболевания коронавирусом. На 24 ноября зарегистрировано 128 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии Covid-19 подтвердился у 13 446 человек. В настоящее время лечение в стационарах проходят 353 жителя республики. Из них в тяжёлом состоянии находятся 36 человек и ещё 13 — подключены к аппарату ИВЛ. Амбулаторно наблюдаются 1 499 пациентов.

Напомним, сегодня мэрия Уфы объявила об усилении контроля за масочным режимом.

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