В Башкирии зарегистрировали 411 пациентов с внебольничной пневмонией

Министерство также сообщило о новых случаях заболевания коронавирусом. На 24 ноября зарегистрировано 128 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии Covid-19 подтвердился у 13 446 человек. В настоящее время лечение в стационарах проходят 353 жителя республики. Из них в тяжёлом состоянии находятся 36 человек и ещё 13 — подключены к аппарату ИВЛ. Амбулаторно наблюдаются 1 499 пациентов.