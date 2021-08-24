В Румынии выявили 782 новых случая COVID-19 за сутки

Последние данные по COVID-19 озвучили официальные представители Группы стратегического общения по эпидситуации, работающие при Кабинете министров Румынии, пишет RT.
В общей сложности с момента объявления ВОЗ пандемии «Ковида» в Румынии зарегистрировали 1 092 122 случая инфицирования. Число летальных исходов в стране достигло на сегодня 34 439, сообщили медицинские эксперты.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус выступил с заявлением, в котором предупредил мировое сообщество об небезопасной точке, достигнутой пандемией. Он указал на тот факт, что на данный момент пройден трагический рубеж в четыре миллиона смертей от коронавируса.
Тедрос Гебрейесус не исключает, что на самом деле численность летальных исходов выше цифры, фигурирующей в официальных данных. При этом есть серьезный риск того, что вакцин элементарно не хватит на всех, предупредили в ВОЗ.