В Румынии выявили 782 новых случая COVID-19 за сутки

В Румынии выявили 782 новых случая COVID-19 за сутки
В Румынии выявили 782 новых случая COVID-19 за сутки
24 августа, 22:01Коронавирус COVID-19Фото: pxhere.com
За минувшие сутки на территории Румынии зафиксировали 782 новых случая инфицирования граждан коронавирусом.

Последние данные по COVID-19 озвучили официальные представители Группы стратегического общения по эпидситуации, работающие при Кабинете министров Румынии, пишет RT.

В общей сложности с момента объявления ВОЗ пандемии «Ковида» в Румынии зарегистрировали 1 092 122 случая инфицирования. Число летальных исходов в стране достигло на сегодня 34 439, сообщили медицинские эксперты.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус выступил с заявлением, в котором предупредил мировое сообщество об небезопасной точке, достигнутой пандемией. Он указал на тот факт, что на данный момент пройден трагический рубеж в четыре миллиона смертей от коронавируса.

Тедрос Гебрейесус не исключает, что на самом деле численность летальных исходов выше цифры, фигурирующей в официальных данных. При этом есть серьезный риск того, что вакцин элементарно не хватит на всех, предупредили в ВОЗ.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы