Оперштаб Башкирии сообщил новые данные о ковид-пациентах в республике.

С начала пандемии коронавирус зарегистрирован в 23 074 случаях. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 168 человек. Всего от коронавируса вылечились 17 387 пациентов, их которых 53 — за минувший день. В настоящее время лечение проходят 5 514 человек. Оперштаб зарегистрировал ещё два летальных исхода.

