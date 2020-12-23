В Башкирии выявлено 160 заболевших коронавирусом

В Башкирии выявлено 160 заболевших коронавирусом

Вчера, 12:40Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки увеличилось число ковид-пациентов, а также количество летальных исходов. Данные предоставил оперативный штаб Башкирии.

С начала пандемии Covid-19 подтвердился у 17 741 человека. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 160. Всего выздоровели 13 928 пациентов, в том числе 82 выписались из медучреждений за 24 часа.

В республике зарегистрировано два смертельных случая от коронавируса. Всего от Covid-19 в Башкирии скончались 128 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения РБ Максим Забелин дал прогноз об окончании пандемии. Предполагается, что республика вернутся к нормальному ритму жизни через полгода.

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