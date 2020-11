Сегодня, 23 ноября, стало известно о ещё одной жертве коронавируса.

За минувшие сутки скончался ещё один человек. Всего с марта от коронавируса умерло 76 пациентов. Кроме того, растёт число заболевших. Так, по данным министра здравоохранения, зарегистрирован 131 новый случай. Всего диагноз подтвердился у 13 318 человек с начала пандемии. Напомним, вчера стало известно, что от Covid-19 умерла 68-летняя жительница Дюртюлинского района. Сопутствующими заболеваниями стали ожирение второй степени, двусторонний нефросклероз и бронхиальная астма.

