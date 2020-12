«ЕР» требует закрыть клуб в Стерлитамаке на три месяца за нарушения ковид-режима

Депутаты «Единой России» в Башкирии обратились в правоохранительные и надзорные органы с требованием наложить максимально возможные санкции на ночной клуб в Стерлитамаке, который ранее нарушил ковид-меры. Партийцы также намерены закрыть заведение на 90 суток, сообщает ИА «Башинформ».

Отметим, что нарушения указа главы Башкирии по соблюдению санитарно-эпидемических норм в ночном клубе выявили активисты проекта «Безопасная республика» партии «Единая Россия». В рестобаре после двух ночи проходила вечеринка, а все меры безопасности в период пандемии не соблюдались. Тогда активисты вызвали полицию, но сотрудники заведения выключили свет и закрыли все двери. Протоколы о нарушениях всё-таки составили, а вот сопротивляющиеся граждане были задержаны. Теперь активисты намерены добиться отзыва лицензии у ЧОП, сотрудники которого противодействовали их работе. По словам руководитель исполкома «ЕР» в Башкирии Рустем Ахмадинуров подчеркнул, что в республике сложная эпидемиологическая обстановка, а ресторан демонстративно не соблюдает антиковидные требования, а руководство стравливает охрану с активистами. Это ни в какие рамки не лезет. Мы считаем, что наказаны должны быть владельцы заведения и как минимум лишен лицензии ЧОП, который по сути избивал наших ребят, цитирует издание Ахмадинурова. Он также добавил, что это не первый случай нарушений указа главы. «Единая Россия» предупредила, что в новогодние каникулы активисты также будут проводить рейды, а также добиваться максимальной суровых наказаний для нарушителей.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter