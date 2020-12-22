«ЕР» требует закрыть клуб в Стерлитамаке на три месяца за нарушения ковид-режима

«ЕР» требует закрыть клуб в Стерлитамаке на три месяца за нарушения ковид-режима

Вчера, 14:58Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: сайт "ЕР" в Башкирии
Депутаты «Единой России» в Башкирии обратились в правоохранительные и надзорные органы с требованием наложить максимально возможные санкции на ночной клуб в Стерлитамаке, который ранее нарушил ковид-меры. Партийцы также намерены закрыть заведение на 90 суток, сообщает ИА «Башинформ».

Отметим, что нарушения указа главы Башкирии по соблюдению санитарно-эпидемических норм в ночном клубе выявили активисты проекта «Безопасная республика» партии «Единая Россия». В рестобаре после двух ночи проходила вечеринка, а все меры безопасности в период пандемии не соблюдались. Тогда активисты вызвали полицию, но сотрудники заведения выключили свет и закрыли все двери. Протоколы о нарушениях всё-таки составили, а вот сопротивляющиеся граждане были задержаны.

Теперь активисты намерены добиться отзыва лицензии у ЧОП, сотрудники которого противодействовали их работе.

По словам руководитель исполкома «ЕР» в Башкирии Рустем Ахмадинуров подчеркнул, что в республике сложная эпидемиологическая обстановка, а ресторан демонстративно не соблюдает антиковидные требования, а руководство стравливает охрану с активистами.

Это ни в какие рамки не лезет. Мы считаем, что наказаны должны быть владельцы заведения и как минимум лишен лицензии ЧОП, который по сути избивал наших ребят, цитирует издание Ахмадинурова.

Он также добавил, что это не первый случай нарушений указа главы. «Единая Россия» предупредила, что в новогодние каникулы активисты также будут проводить рейды, а также добиваться максимальной суровых наказаний для нарушителей.

Единая РоссияБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы