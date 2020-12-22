«ЕР» требует закрыть клуб в Стерлитамаке на три месяца за нарушения ковид-режима

Отметим, что нарушения указа главы Башкирии по соблюдению санитарно-эпидемических норм в ночном клубе выявили активисты проекта «Безопасная республика» партии «Единая Россия». В рестобаре после двух ночи проходила вечеринка, а все меры безопасности в период пандемии не соблюдались. Тогда активисты вызвали полицию, но сотрудники заведения выключили свет и закрыли все двери. Протоколы о нарушениях всё-таки составили, а вот сопротивляющиеся граждане были задержаны.
Теперь активисты намерены добиться отзыва лицензии у ЧОП, сотрудники которого противодействовали их работе.
По словам руководитель исполкома «ЕР» в Башкирии Рустем Ахмадинуров подчеркнул, что в республике сложная эпидемиологическая обстановка, а ресторан демонстративно не соблюдает антиковидные требования, а руководство стравливает охрану с активистами.
Это ни в какие рамки не лезет. Мы считаем, что наказаны должны быть владельцы заведения и как минимум лишен лицензии ЧОП, который по сути избивал наших ребят, цитирует издание Ахмадинурова.
Он также добавил, что это не первый случай нарушений указа главы. «Единая Россия» предупредила, что в новогодние каникулы активисты также будут проводить рейды, а также добиваться максимальной суровых наказаний для нарушителей.