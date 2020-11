В Башкирии зарегистрирована 75-я смерть от коронавируса

За минувшие сутки в Башкирии вновь зарегистрирован летальный исход. Данные предоставил портал «Стопкоронавирус.рф».

По состоянию на 22 ноября в России подтверждена 401 смертельный случай от Covid-19. Большинство погибших зарегистрировано в Москве (75) и Санкт-Петербурге (57). В Башкирии, по данным сайта, скончался один местный житель. Кроме того, за прошедшие сутки вновь увеличилось число заболевших. Так, по всей стране коронавирус подтвердился у 24 581 человека, из которых 126 — в Башкирии. Общее число ковид-пациентов в республике с марта составило 13 187. Напомним, вчера Минздрав РБ опубликовал подробности о 74-м погибшем от коронавируса. Им оказался 51-летний житель Елабуги, приехавший в Башкирию. Кроме коронавируса у мужчины выявили гипертоническую болезнь и атеросклероз аорты третьей степени.

