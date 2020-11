Минздрав Башкирии предоставил свежую сводку по коронавирусу в республике.

Так, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 126 человек. При этом сначала пандемии Covid-19 выявлен у 13 187 пациентов. Выздоровели с марта 11 422 ковид-заболевших. В настоящее время продолжают лечение 1 690 человек. Кроме того, ведомство сообщило о 75-ой жертве коронавируса. Напомним, ранее в Башкирии продлили дистанционное обучения у 6-10 классов школ из-за эпидемиологической обстановки в республике.

