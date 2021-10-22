Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению и профилактике коронавируса

Министерство здравоохранения РФ утвердило новую версию рекомендаций, направленных на лечение и предупреждение новой коронавирусной инфекции. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отмечает, что текущее обновление стало двенадцатым по счету с начала пандемии.

Как сообщает newizv.ru, очередное обновление вызвано стремительным распространением новых штаммов, которые оказались нечувствительны к ранее разработанным препаратам от COVID-19, созданных еще во время распространения уханьского штамма. Вениамин Зайцев-Фридштанд — ученый, который занимается исследованием методов лечения коронавируса, рассказал в своем интервью изданию «Новые известия», что новые штаммы практически мгновенно распространяются по всему миру. Пока в нашей стране еще свирепствует штамм «дельта», то в Южной Америке новой угрозой уже стал штамм «мю». «Дельта», в отличие от самого первого, уханьского штамма, отличается максимально коротким инкубационным периодом — 3-4 дня против 14 дней, и поэтому он требует лечения самыми сильнодействующими препаратами. Вирусолог Евгений Тимаков указывает на то, что не все препараты, разработанные ранее, могут эффективно противодействовать новому вирусу. Так, медики уже отказались от применения противомалярийных препаратов, добавив в перечень рекомендаций гормональные для ингаляций. Также была доказана эффективность противогрибковой терапии и действенность препаратов для профилактики осложнений желудочно-кишечного тракта, которые также попали в обновленный список рекомендаций. Доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии Андрей Малявин отметил, что среди препаратов, которые применялись для лечения коронавирусной инфекции ранее, в рекомендациях по-прежнему находится «Арепливир». Еще в 2020 году он успешно прошел все стадии испытаний, подтверждающих его высокую эффективность в борьбе с новыми штаммами. В больницах такое лекарство выдают пациентам бесплатно, после консультации с лечащим врачом. Препарат рекомендуется принимать в первые 3-5 дней после диагностирования заболевания, а в дальнейшем эффективность его применения начинает постепенно уменьшаться. Малявин говорит о том, что «Арепливир» (международное непатентованное название «Фавипиравир») входит в текущие клинические рекомендации последних изданий, его назначают больным коронавирусной инфекцией практически повсеместно. На данный момент ставится вопрос о пересмотре некоторых позиций, потому что у части пациентов признаки заболевания сохраняются на длительный срок — такое явление получило определение «лонг-ковид», и при нем могут назначать повторные курсы лечения. Специалист подчеркивает, что, несмотря на эффективность, у «Арепливира», как и у любого эффективного препарата, могут присутствовать побочные эффекты, включая и гепатотоксичность. Зачастую появление такой побочки связывают с чрезмерным употреблением «Арепливира» больными. Также стоит учитывать, что если прием препарата начался на последних сроках заболевания, то его действенность будет не такой высокой. Также эксперт сообщает, что при некоторых иммунодефицитных состояниях вирусная защита может оказаться малоэффективной. Стоит иметь в виду, что лечение коронавирусной инфекции должно проводиться комплексно, и какой-либо чудодейственной и универсальной «панацеи» от вирусного заболевания пока не придумано. В первую очередь необходимо заботиться о квалификации и постоянной переквалификации лечащих врачей. Согласно статистике последних дней, число заболевших COVID-19 в России достигло 1,2 миллиона человек.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter