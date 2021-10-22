Башкирия оказалась на седьмом месте в стране по числу новых случаев COVID-19 за сутки

Ранее Башкирия находила в конце списка, однако +669 новых случаев коронавируса за 22 октября поместили республику в начало списка. Всего за сутки в стране было выявлено 37 141 новый случая заболевания инфекцией. Статистику опубликован портал Стопкоронавирус.

За последние сутки в Башкирии зарегистрировано 669 новых случаев коронавируса. Так, согласно статистике портала Стопкоронавирус, республика с такими показателями занимает седьмую строчку в стране по числу новых случаев COVID-19. Отметим, что отрыв от Воронежской области, которая находится на шестой строчке, не значительный — 52 человека. Известно, что общее количество новых случаев заражения по стране составляет 37 141 человек. Фото: стопкоронавирус.рф Так, в Башкирии стабильно за сутки прибавляется более 600 новых случаев коронавируса, к сожалению, не менее стабилен и показатель смертности. По данным Операштаба сегодня, 22 октября, от инфекции погибло 36 пациентов. Между тем, первым компонентом вакцины привило более 1,5 миллиона жителей Башкирии, а вторым — около 1,3 миллиона. Напомним, что в России из-за сложной эпидемиологической ситуации введены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября, однако не все жители Башкирии восприняли данную новость положительно: кто-то не понимает на что теперь содержать семью и каким образом будут выплачиваться заработные платы сотрудникам частных компаний. Между тем, для другой части населения нерабочая неделя стала поводом попутешествовать.

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