В Башкирии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались шесть человек

В Башкирии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались шесть человек
В Башкирии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались шесть человек
Сегодня, 13:04Коронавирус COVID-19Анастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Данные опубликовал оперштаб республики.

За сутки Covid-19 подтвердился у 248 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 45 996 жителей республики. При этом выздоровели 42 384 пациента, 276 — за прошедший день. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 844 531 человек.

По данным Оперштаба, число умерших увеличилось на шесть человек.

Отметим, что многие жители республики предпочитают находиться в очереди за вакциной «Ковивак» так как они считают, ее более надежной. Издание Mkset разбиралось, в чем же причина столь большого спроса на вакцину и ее нехватки для жителей Башкирии.

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