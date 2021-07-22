В Башкирии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались шесть человек

За сутки Covid-19 подтвердился у 248 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 45 996 жителей республики. При этом выздоровели 42 384 пациента, 276 — за прошедший день. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 844 531 человек.
По данным Оперштаба, число умерших увеличилось на шесть человек.
Отметим, что многие жители республики предпочитают находиться в очереди за вакциной «Ковивак» так как они считают, ее более надежной. Издание Mkset разбиралось, в чем же причина столь большого спроса на вакцину и ее нехватки для жителей Башкирии.