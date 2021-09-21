Вирусолог отметил повышение смертности от COVID-19 в России за последнее время

Вирусолог отметил повышение смертности от COVID-19 в России за последнее время
Вирусолог отметил повышение смертности от COVID-19 в России за последнее время
Сегодня, 19:30Коронавирус COVID-19Фото: pxhere.com
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru о текущей ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России. Он отметил, что в стране существенно возросла смертность от COVID-19 — теперь она достигает примерно 800 больных в сутки.

Ученый подчеркнул, что такие высокие показатели за время пандемии — 3,5% — фиксируются впервые. Эксперт также прокомментировал постоянно появляющиеся прогнозы о начале третьей волны коронавируса. Как пишет NEWS.ru, Альштейн считает, что несмотря на то, что многие ждут всплеска заболеваемости и начала третьей волны, сейчас ситуация с количеством заболевших несильно отличается. В стране ежедневно заболевают коронавирусной инфекцией 18-20 тысяч граждан. Даже если серьезного ежедневного прироста заболевших пока не наблюдается, такая цифра для нашей страны — достаточно серьезная. Но самое печальное то, что ежедневно в России около 800 больных умирает от последствий COVID-19. Показатели летальности за последние 2 месяца значительно увеличились и теперь составляют около 3,5%. За все время пандемии таких цифр не наблюдалось.

Исследователь пока не может дать каких-либо предположений, почему количество летальных исходов среди заболевших коронавирусом возросло. Предположительно, высокая смертность вызвана именно свойствами российского штамма COVID-19.

Коронавирусная инфекция уже охватила весь мир, но возможно, в нашей стране распространена именно та разновидность, которая придает вирусу высокую патогенность. Но при сравнении со статистикой других стран стоит учитывать, что в некоторых государствах уровень вакцинированного населения достигает 70-80%, в то время как у нас — приблизительно 32%. Такого процента вакцинировавшихся слишком мало, чтобы полноценно защитить граждан от массовой заболеваемости. По словам Альтштейна, необходимо отслеживать, как показатель вакцинации влияет на общую заболеваемость коронавируса в каждой конкретной стране. Когда станет понятно, что вакцинация позволяет сдерживать заболеваемость среди населения, это позволит агитировать россиян в пользу скорейшей вакцинации и повторной ревакцинации.

Ранее главный врач столичной больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников отметил рост плато между происходившими волнами коронавируса. Он призывает население активнее прививаться от коронавирусной инфекции, а также наращивать уровень локального иммунитета в носоглотке, чтобы защитить организм от попадания инфекции. Медик заявил, что между первой и второй волнами количество заболевших достигало 5-6 тысяч в день, между второй и третьей волнами ежедневно заражались по 9-10 тысяч россиян, а между третьей и прогнозируемой в будущем четвертой волной — 17-18 тысяч каждый день.

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