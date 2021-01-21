В Башкирии выявлено 167 новых случаев заболевания коронавирусом

Так, подтверждено 167 новых ковид-пациентов. С начала пандемии коронавирус подтвердлися у 12 570 жителей республики. При этом выздоровели 17 189 человек, которых 282 — за прошедшие сутки. Продолжают лечение 5 213 человек. 802 пациента наблюдаются в стационаре, 4411 лечатся на дому.