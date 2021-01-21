В Башкирии выявлено 167 новых случаев заболевания коронавирусом

В Башкирии выявлено 167 новых случаев заболевания коронавирусом

Вчера, 12:30Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Оперативный штаб Башкирии опубликовал статистику по заболевшим Covid-19 за минувшие сутки.

Так, подтверждено 167 новых ковид-пациентов. С начала пандемии коронавирус подтвердлися у 12 570 жителей республики. При этом выздоровели 17 189 человек, которых 282 — за прошедшие сутки. Продолжают лечение 5 213 человек. 802 пациента наблюдаются в стационаре, 4411 лечатся на дому.

Всего на сегодняшний день от коронавируса скончалось 168 человек. По данным оперштаба, за прошедшие сутки подтвердился один летальный исход.

Напомним, власти Башкирии ранее анонсировали новый проект «антиковидные паспорта», которые будут выдаваться переболевшим коронавирусом и тем, кто прошел вакцинацию. Спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко выступила против таких паспортов.

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