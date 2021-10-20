Вирусолог: Вакцинировать подростков можно только после испытаний

Вакцинацию детей от коронавирусной инфекции можно проводить только после проведения испытаний вакцины и разъяснительных бесед с родителями. Об этом заявил врач-вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Выступающих против прививок родителей следует стараться убеждать вакцинировать детей от коронавирусной инфекции», — цитирует News.ru слова вирусолога. Врач отметил, что тема иммунизации подростков является чувствительной, так как родители не могут оценить важность препарата для детей, ввиду отсутствия специальных знаний в области эпидемиологии. «Если у нас многие взрослые и даже врачи против прививок, не понимают принципа действия современных вакцин и основ эпидемиологии, то какого отношения к вакцинации детей следует ожидать от родителей?», — пояснил эксперт. Алексей Аграновский считает, что среди россиян необходимо проводить разъяснительные беседы с целью формирования объективного общественного мнения о вакцинации детей против инфекции COVID-19. По мнению врача, именно дети являются ключевыми переносчиками вирусов, они активно общаются и часто болеют. При этом дети переносят коронавирус в более легкой форме, чем взрослые. Однако, как заметил Аграновский, допускать детей к вакцинации можно только после полного спектра лабораторных испытаний с публикацией в открытом доступе результатов испытаний и регистрацией самого медпрепарата. Ранее экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко говорил о необходимости проведения иммунизации детей сразу после испытаний вакцины. При этом на прошлой неделе в Министерстве здравоохранения РФ опровергли информацию о том, что через две недели планируется старт массовой вакцинации детей в России.

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