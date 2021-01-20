Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

В Дуванском и Мелеузовском районах выявлено по пять случаев, в Белокатайском — четыре. Бижбулякский, Караидельский, Кгарчинский, Кушнаренковский, Мишкинский, Уфимский, Янаульский районы, а также Нефтекамск предоставили данные о трех ковид-пациентах. В Бирском, Благоварском, Буздякском, Зианчуринском, Зилаирском, Иглинском и Куюргазинском районах подтверждено по два случая заболевания.