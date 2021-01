Минздрав Башкирии назвал районы с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранение опубликовало новые данные по ковид-инфицированным. На сегодняшний день диагноз подтвердился у 168 человек.

В Уфе выявлено 45 случаев заболевания коронавирусом. Белебеевский район сообщил о 19 пациентах, Миякинский — 15, Кигинский — о девяти. В Кумертау новым вирусом заболели семь человек, в Туймазинском районе и городе Октябрьский — по шесть. В Дуванском и Мелеузовском районах выявлено по пять случаев, в Белокатайском — четыре. Бижбулякский, Караидельский, Кгарчинский, Кушнаренковский, Мишкинский, Уфимский, Янаульский районы, а также Нефтекамск предоставили данные о трех ковид-пациентах. В Бирском, Благоварском, Буздякском, Зианчуринском, Зилаирском, Иглинском и Куюргазинском районах подтверждено по два случая заболевания. Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Балтачевский, Давлекановский, Дюртюлинский, Илишевский, Кармаскалинский и Салаватский районы сообщили об одном заболевшем.

