Жителей Башкирии обяжут предъявлять паспорт вместе с сертификатом о вакцинации

Жителей Башкирии обяжут предъявлять паспорт вместе с сертификатом о вакцинации
Жителей Башкирии обяжут предъявлять паспорт вместе с сертификатом о вакцинации
Вчера, 14:36Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Нововведение появится для того, чтобы исключить злоупотребления со стороны граждан. Информацию подтвердил осведомленный источник Mkset.

Власти Башкирии подготовили законопроект, согласно которому жителя региона вместе с сертификатом о вакцинации или же со справкой о перенесенном COVID-19 обязаны будут предъявлять еще и паспорт. Отмечается, что нововведение появится для того, чтобы исключить злоупотребления со стороны граждан.

Осведомленный источник Mkset данную информацию также подтвердил и добавил, что указ будет подписан в ближайшее время.

Напомним, что в Башкирии вступили в силу все три этапа ковид-ограничений, которые запрещают посещение большинства общественных мест гражданам без предъявления либо сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном коронавирусе.

Отметим, что корреспонденты Mkset в минувшие выходные, 16 и 17 октября, объехали Уфу и ее пригороды, чтобы проверить, в каких местах можно пройти без необходимых документов, в каких без них не обойтись, и действительно ли упало количество посетителей. В частности, один из корреспондентов посещал торговые центры с чужим QR-кодом. Спойлер, проблем на входе у журналиста не возникло.

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