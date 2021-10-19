Жителей Башкирии обяжут предъявлять паспорт вместе с сертификатом о вакцинации

Отметим, что корреспонденты Mkset в минувшие выходные, 16 и 17 октября, объехали Уфу и ее пригороды, чтобы проверить, в каких местах можно пройти без необходимых документов, в каких без них не обойтись, и действительно ли упало количество посетителей. В частности, один из корреспондентов посещал торговые центры с чужим QR-кодом. Спойлер, проблем на входе у журналиста не возникло.