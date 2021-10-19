Жителей Башкирии обяжут предъявлять паспорт вместе с сертификатом о вакцинации

Власти Башкирии подготовили законопроект, согласно которому жителя региона вместе с сертификатом о вакцинации или же со справкой о перенесенном COVID-19 обязаны будут предъявлять еще и паспорт. Отмечается, что нововведение появится для того, чтобы исключить злоупотребления со стороны граждан.
Осведомленный источник Mkset данную информацию также подтвердил и добавил, что указ будет подписан в ближайшее время.
Напомним, что в Башкирии вступили в силу все три этапа ковид-ограничений, которые запрещают посещение большинства общественных мест гражданам без предъявления либо сертификата о вакцинации, либо справки о перенесенном коронавирусе.
Отметим, что корреспонденты Mkset в минувшие выходные, 16 и 17 октября, объехали Уфу и ее пригороды, чтобы проверить, в каких местах можно пройти без необходимых документов, в каких без них не обойтись, и действительно ли упало количество посетителей. В частности, один из корреспондентов посещал торговые центры с чужим QR-кодом. Спойлер, проблем на входе у журналиста не возникло.