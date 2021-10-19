В Минздраве Башкирии объяснили, почему ношение масок обязательно даже для привитых

В Минздраве Башкирии объяснили, почему ношение масок обязательно даже для привитых
В Минздраве Башкирии объяснили, почему ношение масок обязательно даже для привитых
Вчера, 13:54Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В ведомстве назвали три причины, среди которых и ослабленный иммунитет после вакцинации первым компонентом.

В Минздраве Башкирии объяснили, почему ношение масок в общественных местах обязательно для всех граждан, включая вакцинированных от COVID-19. Так, в ведомстве заявили, что после вакцинации первым компонентом человек наиболее уязвим к вирусам, так как иммунитет полстью сформируется только спустя 42 дня.

Однако и после указанного срока, по словам Минздрава, вакцинация не дает стопроцентных гарантий, что человек не заразится коронавирусом. Потому были названы следующие три причины носить защитные маски в общественных местах.

Первая, после вакцинации остается риск подхватить вирус, пусть и в легкой форме. Вторая причина заключается в том, что вакцинированный может сам переносить заболевание бессимптомно, однако в то же время быть переносчиком инфекции. Ну, а третья причина полностью административная, так как соблюдение масочного режима в нормативных документах обязательно для всех граждан, в том числе и для вакцинированных.

Напомним, что в Башкирии с понедельника действует полный пакет ограничительных мер. В частности, двери большинства общественных мест закрыты для жителей республики, которые не могут предъявить на входе сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном ковиде в течение 6 месяцев. Также до 27 октября можно предъявить и результат ПЦР-теста.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы