В Минздраве Башкирии объяснили, почему ношение масок обязательно даже для привитых

Первая, после вакцинации остается риск подхватить вирус, пусть и в легкой форме. Вторая причина заключается в том, что вакцинированный может сам переносить заболевание бессимптомно, однако в то же время быть переносчиком инфекции. Ну, а третья причина полностью административная, так как соблюдение масочного режима в нормативных документах обязательно для всех граждан, в том числе и для вакцинированных.