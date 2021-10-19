В Минздраве Башкирии объяснили, почему ношение масок обязательно даже для привитых

В Минздраве Башкирии объяснили, почему ношение масок в общественных местах обязательно для всех граждан, включая вакцинированных от COVID-19. Так, в ведомстве заявили, что после вакцинации первым компонентом человек наиболее уязвим к вирусам, так как иммунитет полстью сформируется только спустя 42 дня.
Однако и после указанного срока, по словам Минздрава, вакцинация не дает стопроцентных гарантий, что человек не заразится коронавирусом. Потому были названы следующие три причины носить защитные маски в общественных местах.
Первая, после вакцинации остается риск подхватить вирус, пусть и в легкой форме. Вторая причина заключается в том, что вакцинированный может сам переносить заболевание бессимптомно, однако в то же время быть переносчиком инфекции. Ну, а третья причина полностью административная, так как соблюдение масочного режима в нормативных документах обязательно для всех граждан, в том числе и для вакцинированных.
Напомним, что в Башкирии с понедельника действует полный пакет ограничительных мер. В частности, двери большинства общественных мест закрыты для жителей республики, которые не могут предъявить на входе сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном ковиде в течение 6 месяцев. Также до 27 октября можно предъявить и результат ПЦР-теста.