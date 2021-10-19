Роспотребнадзор Башкирии заявил, что непривитые люди способствуют усилению COVID-19

Роспотребнадзор Башкирии заявил, что непривитые люди способствуют усилению COVID-19
Роспотребнадзор Башкирии заявил, что непривитые люди способствуют усилению COVID-19
Вчера, 17:31Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В частности, глава ведомства сообщила, что в организме невакцинированных от коронавируса людях инфекция усиливает свои патогенные свойства.

Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак заявила, что непривитые граждане способствуют усилению COVID-19, так как вирус в организме без иммунитета к нему может усиливать свои патогенные свойства.

— В науке есть такое понятие — пассаж. Вирус помещается в живой организм без иммунитета к нему, и вирус имеет возможность усиливать свои патогенные свойства. Если говорить про невакцинированных людей, к сожалению, они способствуют тому, что вирус усиливает свою патогенность по передаче, по более сильным воздействиям на организм. Вакцинированный организм не дает это делать коронавирусу, — Анна Казак.

Также глава ведомства отметила, что вакцинацию должна пройти большая часть населения, а непривитыми могут остаться только те, у кого имеется медотвот из-за серьезных заболеваний.

Ранее мы писали, что ревакцинация от коронавируса осуществляется через 6 месяцев либо после первой вакцины, либо после перенесенного заболевания. Какой вакциной людей пройти данную процедуру рассказал глава Минздрава Максим Забелин.

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