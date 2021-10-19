Роспотребнадзор Башкирии заявил, что непривитые люди способствуют усилению COVID-19

— В науке есть такое понятие — пассаж. Вирус помещается в живой организм без иммунитета к нему, и вирус имеет возможность усиливать свои патогенные свойства. Если говорить про невакцинированных людей, к сожалению, они способствуют тому, что вирус усиливает свою патогенность по передаче, по более сильным воздействиям на организм. Вакцинированный организм не дает это делать коронавирусу, — Анна Казак.