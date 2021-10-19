Министр здравоохранения Башкирии рассказал, какой вакциной стоит ревакцинироваться

Министр здравоохранения Башкирии рассказал, какой вакциной стоит ревакцинироваться
Министр здравоохранения Башкирии рассказал, какой вакциной стоит ревакцинироваться
Вчера, 16:29Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Ревакцинация проводится через 6 месяцев после первой прививки или же через 6 месяцев после перенесенной инфекции. Всего в России зарегистрировано 4 вакцины.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что ревакцинацию можно пройти любой из четырех зарегистрированных в России вакцин, а именно «Спутник V», «Спутник-Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Между тем добавил, что однокомпонентная вакцина используется в случаях, если пациент имеет ослабленный иммунитет, а также для оперативной защиты пожилых людей.

- Необязательно настаивать на ревакцинации «Спутником-Лайт». Он используется для пациентов, которые имеют ослабленный иммунитет, для быстрой защиты пациентов старшей возрастной группы, однако полноценная защита достигается двухкомпонентной вакциной,Максим Забелин

Отметим, что ревакцинация осуществляется только через 6 месяцев после первой прививки, либо через 6 месяцев после перенесенной инфекции.

Напомним, что в Башкирии с 13 октября введена обязательная вакцинация для более чем 30 отдельных категорий граждан. Также с 18 октября в силу вступили все три этапа ковид-ограничений, которые запрещают посещать большинство общественных мест без предъявления сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо без результата ПЦР-теста, который, к слову, потеряет свою силу уже с 27 октября. Помимо этого, есть информация, что в скором времени жителей региона и вовсе обяжут предъявлять вместе со всеми необходимыми справками и паспорт.

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