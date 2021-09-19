Минздрав Башкирии сообщил о самочувствии пациентов с коронавирусом

По данным ведомства, в стационарах сейчас проходит лечение 721 пациент, из них 467 – это люди в возрасте старше 60 лет.
Из них в тяжелом состоянии сейчас находятся 50 человек, а 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Амбулаторно от ковида лечатся 5 831 человек, в том числе 3342 пациента категории 60+.
За сутки добавилось еще 317 инфицированных ковидом пациентов, а 88 человек излечились от него.
Стало также известно о 16 новых случаях смерти пациентов, у которых был диагностирован ковид.
Что касается пациентов с внебольничной пневмонией, за минувшие сутки было выявлено 148 новых таких случаев, а вылечились от этой болезни 137 пациентов.