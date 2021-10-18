В Уфе врачи могут спрогнозировать риск смерти от COVID-19 по ЭКГ

В Уфе врачи могут спрогнозировать риск смерти от COVID-19 по ЭКГ
В Уфе врачи могут спрогнозировать риск смерти от COVID-19 по ЭКГ
Вчера, 19:18Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Соответствующая статься вышла в медицинском журнале «Plos One». Так, автор статьи утверждает, что тяжесть болезни определяется не только процентом поражения легких, но и поражением других органов и систем.

Уфимские врачи могут по ЭКГ спрогнозировать риск смертельного исхода от COVID-19 для пациента. Об этом рассказал профессор БГМУ Науфаль Загидуллин, который также сообщил, что соответствующая статься вышла в американском журнале «Plos One».

Фото:Facebook.com

В частности, Науфаль Загидуллин заявил, что были обнаружены COVID-специфические изменения на ЭКГ пациентов, которые как раз и говорят о высоком риске смерти, однако в дальнейшем данные изменения могут частично исчезать.

— Тяжесть болезни определяется не только процентом поражения легких, но и поражением других органов и систем, и нужно сразу определить степень риска больного, чтобы лечить его соответственно. Выявление таких изменений на ЭКГ, в частности, даст возможность определить риск смерти больного в стационаре, — написал у себя в социальных сетях Науфаль Загидуллин.

Также было отмечено, что значимость обнаруженного зубца на ЭКГ пациентов с коронавирусом была определена впервые. В частности, в обычных ситуациях данный зубец встречается только в 3-4%, однако в условиях ковида частота его появления увеличилась до 15%.

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