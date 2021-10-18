В Уфе появился еще один пункт вакцинации от COVID-19

Напомним, что с 18 октября на территории Башкирии начинает действовать полный пакет ковид-ограничений, который запрещает посещение большинства общественных мест, в числе которых кинотеатры, ТЦ, театры, музеи, кафе, салоны красоты и многое другое, без сертификата о пройденной вакцинации, либо без справки о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев. Отметим, что до 27 октября пройти можно будет по результатам ПЦР-теста.