В Уфе появился еще один пункт вакцинации от COVID-19

В Уфе появился еще один пункт вакцинации от COVID-19
В Уфе появился еще один пункт вакцинации от COVID-19
Вчера, 17:36Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 2gis.ru
Прививать в данном пункте будут двумя вакцинами: «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Стало известно об открытии нового пункта вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Карусель», который располагается по адресу Маршала Жукова 12.

Как сообщили в Минздраве Башкирии, пункт будет работать в будние дни по графику: с 13:00 до 20:00, а в выходные: с 10:00 до 20:00. Также в ведомстве отметили, что вакцинировать там будут двумя вакцинами: «Спутник Лайт» и «Спутник V».

В Уфе также продолжают работу еще три пункта вакцинации: в конгресс-холле «Торатау», а также в торговых центрах «Планета» и «Башкирия». Помимо этого, вакцинацию можно пройти, записавшись на прием в поликлинику.

Напомним, что с 18 октября на территории Башкирии начинает действовать полный пакет ковид-ограничений, который запрещает посещение большинства общественных мест, в числе которых кинотеатры, ТЦ, театры, музеи, кафе, салоны красоты и многое другое, без сертификата о пройденной вакцинации, либо без справки о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев. Отметим, что до 27 октября пройти можно будет по результатам ПЦР-теста.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы