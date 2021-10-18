В Уфе появился еще один пункт вакцинации от COVID-19

Стало известно об открытии нового пункта вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Карусель», который располагается по адресу Маршала Жукова 12.
Как сообщили в Минздраве Башкирии, пункт будет работать в будние дни по графику: с 13:00 до 20:00, а в выходные: с 10:00 до 20:00. Также в ведомстве отметили, что вакцинировать там будут двумя вакцинами: «Спутник Лайт» и «Спутник V».
В Уфе также продолжают работу еще три пункта вакцинации: в конгресс-холле «Торатау», а также в торговых центрах «Планета» и «Башкирия». Помимо этого, вакцинацию можно пройти, записавшись на прием в поликлинику.
Напомним, что с 18 октября на территории Башкирии начинает действовать полный пакет ковид-ограничений, который запрещает посещение большинства общественных мест, в числе которых кинотеатры, ТЦ, театры, музеи, кафе, салоны красоты и многое другое, без сертификата о пройденной вакцинации, либо без справки о перенесенном коронавирусе в течение последних 6 месяцев. Отметим, что до 27 октября пройти можно будет по результатам ПЦР-теста.