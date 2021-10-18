Мобильные пункты вакцинации в Уфе: где находятся и график работы

Мобильные пункты вакцинации в Уфе: где находятся и график работы
Мобильные пункты вакцинации в Уфе: где находятся и график работы
Вчера, 18:44Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Всего в Уфе работают четыре пункта вакцинации, которые как в будние дни, так и в выходные.

Для удобства жителей в Уфе работают мобильные пункты вакцинации, где можно сделать прививку от Covid-19

В Уфе работают четыре мобильных пункта вакцинации, в которых можно сделать прививку от COVID-19. Так, по данным операштаба Башкирии, расположены они по следующим адресам:

  • Конгресс-холл «Торатау», ул. Заки Валиди, 2. Работает пункт с 9 утра до 7 вечера.
  • ТЦ «Лайфстал Центр Башкирия», который располагается по ул. Менделеева, 205А и работает с 10:00 до 19:30.
  • ТРЦ «Планета», ул. Энтузиастов, 20. Вакцинироваться можно с 10:00 до 19:30
  • ТЦ «Карусель», ул. Маршала Жукова, 12. Работает пункт с 13:00 до 20:00.

Отметим, что мобильные пункты вакцинации не единственное место, где можно привиться от COVID-19. Прививку можно сделать и в поликлинике по месту прикрепления, однако для этого необходимо записаться через портал Госуслуги.

Ранее региональный Минздрав сообщал о закрытии больше части мобильных пунктов. Так, из 11 остались открыты только 4. Тогда решение было принято из-за нехватки медперсонала в амбулаторном звене.

Напомним, что в Башкирии с 18 октября начал действовать полный пакет ковид-ограничений. Теперь двери большинства общественных мест, в числе которых кинотеатры, ТЦ, театры, музеи, кафе, салоны красоты и др, закрыты для невакцинированных жителей Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы