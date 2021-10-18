Мобильные пункты вакцинации в Уфе: где находятся и график работы

Всего в Уфе работают четыре пункта вакцинации, которые как в будние дни, так и в выходные.

Для удобства жителей в Уфе работают мобильные пункты вакцинации, где можно сделать прививку от Covid-19 В Уфе работают четыре мобильных пункта вакцинации, в которых можно сделать прививку от COVID-19. Так, по данным операштаба Башкирии, расположены они по следующим адресам: Конгресс-холл «Торатау», ул. Заки Валиди, 2. Работает пункт с 9 утра до 7 вечера.

ТЦ «Лайфстал Центр Башкирия», который располагается по ул. Менделеева, 205А и работает с 10:00 до 19:30.

ТРЦ «Планета», ул. Энтузиастов, 20. Вакцинироваться можно с 10:00 до 19:30

ТЦ «Карусель», ул. Маршала Жукова, 12. Работает пункт с 13:00 до 20:00. Отметим, что мобильные пункты вакцинации не единственное место, где можно привиться от COVID-19. Прививку можно сделать и в поликлинике по месту прикрепления, однако для этого необходимо записаться через портал Госуслуги. Ранее региональный Минздрав сообщал о закрытии больше части мобильных пунктов. Так, из 11 остались открыты только 4. Тогда решение было принято из-за нехватки медперсонала в амбулаторном звене. Напомним, что в Башкирии с 18 октября начал действовать полный пакет ковид-ограничений. Теперь двери большинства общественных мест, в числе которых кинотеатры, ТЦ, театры, музеи, кафе, салоны красоты и др, закрыты для невакцинированных жителей Башкирии.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter