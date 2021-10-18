Мобильные пункты вакцинации в Уфе: где находятся и график работы

Для удобства жителей в Уфе работают мобильные пункты вакцинации, где можно сделать прививку от Covid-19
В Уфе работают четыре мобильных пункта вакцинации, в которых можно сделать прививку от COVID-19. Так, по данным операштаба Башкирии, расположены они по следующим адресам:
Отметим, что мобильные пункты вакцинации не единственное место, где можно привиться от COVID-19. Прививку можно сделать и в поликлинике по месту прикрепления, однако для этого необходимо записаться через портал Госуслуги.
Ранее региональный Минздрав сообщал о закрытии больше части мобильных пунктов. Так, из 11 остались открыты только 4. Тогда решение было принято из-за нехватки медперсонала в амбулаторном звене.
Напомним, что в Башкирии с 18 октября начал действовать полный пакет ковид-ограничений. Теперь двери большинства общественных мест, в числе которых кинотеатры, ТЦ, театры, музеи, кафе, салоны красоты и др, закрыты для невакцинированных жителей Башкирии.