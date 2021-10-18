Хабиров озвучил срок завершения полной вакцинации жителей Башкирии

Хабиров озвучил срок завершения полной вакцинации жителей Башкирии
Хабиров озвучил срок завершения полной вакцинации жителей Башкирии
Вчера, 13:27Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
По данным главы Башкирии, осталось вакцинировать всего 800 тысяч взрослого населения.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил, что вакцинировано в регионе 1,5 миллиона взрослого населения, а для завершения вакцинации необходимо привить всего 800 тысяч человек. Нужно полагать так будет достигнут норматив в 80%.

— У нас уже 1,5 миллиона вакцинированных, а не вакцинировано порядка 800 тысяч человек. Если вакцинировать каждый день по 15 тысяч, к новому году вопрос можно закрыть, — Радий Хабиров.

Помимо этого, появилась надежда и на снятие ковид-ограничений. В частности, глава Башкирии заявил, что течение коронавируса в регионе находится под наблюдением властей, и как только ситуация позволит, то ограничения будут сняты.

— Мы мониторим ситуация с коронавирусом, с течение его. Как только ситуация нам позволит, мы с Роспотребнадзором посоветуемся и наши нормы будем сразу останавливать, — Радий Хабиров.

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