Хабиров озвучил срок завершения полной вакцинации жителей Башкирии

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил, что вакцинировано в регионе 1,5 миллиона взрослого населения, а для завершения вакцинации необходимо привить всего 800 тысяч человек. Нужно полагать так будет достигнут норматив в 80%.
— У нас уже 1,5 миллиона вакцинированных, а не вакцинировано порядка 800 тысяч человек. Если вакцинировать каждый день по 15 тысяч, к новому году вопрос можно закрыть, — Радий Хабиров.
Помимо этого, появилась надежда и на снятие ковид-ограничений. В частности, глава Башкирии заявил, что течение коронавируса в регионе находится под наблюдением властей, и как только ситуация позволит, то ограничения будут сняты.
— Мы мониторим ситуация с коронавирусом, с течение его. Как только ситуация нам позволит, мы с Роспотребнадзором посоветуемся и наши нормы будем сразу останавливать, — Радий Хабиров.