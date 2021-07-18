Врач-блогер из Уфы решил раскритиковать статистику заболеваемости коронавирусом

Врач-блогер из Уфы решил раскритиковать статистику заболеваемости коронавирусом
Врач-блогер из Уфы решил раскритиковать статистику заболеваемости коронавирусом
Вчера, 17:34Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: Mkset.ru
Популярный врач Глеб Глебов, прославившийся своими комментариями по теме лечения коронавируса, на сей раз высказался о статистике ковидной заболеваемости. Об этом он сообщил нескольким СМИ.

Популярный врач Глеб Глебов, прославившийся своими комментариями по теме лечения коронавируса, на сей раз высказался о статистике ковидной заболеваемости. Об этом он сообщил нескольким СМИ.

В частности, порталу UfacityNews.ru Глебов пояснил, что за манипуляциями с этой статистикой стоит большая политика.

- Если бы после Фольклориады правительство сразу ввело бы ограничения и QR-коды, то оно бы получило в свою сторону очень много «хейта». А сейчас Фольклориада забудется, и люди начнут переживать, что коронавирусом болеет так много, - объяснил ход своих мыслей доктор Глебов.

Напомним, Глебову пришлось уволиться из ковид-госпиталя в Зубово, причем его увольнение многие напрямую связывали с его активностью в интернете. После этого его пригласили возглавить коммерческую клинику.

Сегодня стало известно о 246 новых случаях заражения ковидом в Башкирии и шести новых случаях смерти пациентов с этим заболеванием.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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