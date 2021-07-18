В Уфе муниципалитет привез 100 человек на вакцинацию на автобусах

Сто работников различных предприятий Дёмского района Уфы получили возможность сделать прививку от коронавируса в новом пункте вакцинации в конгресс-холле «Торатау» в организованном порядке.
Как сообщили в столичной мэрии, коллективную поездку на вакцинацию для желающих организовала администрация Дёмского райцона, предоставив для этой цели автобусы.
Кстати, многие посетители пункта вакцинации в конгресс-холле «Торатау», оставили о нем в соцсетях положительные отзывы, отметив отсутствие очередей и четкую работу медиков.
По данным на 16 июля, в Башкирии полный курс вакцинации от коронавируса прошли свыше 472 тысяч человек, первый компонентом вакцины получили более 794 тысяч человек.