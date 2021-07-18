В Уфе муниципалитет привез 100 человек на вакцинацию на автобусах

В Уфе муниципалитет привез 100 человек на вакцинацию на автобусах
В Уфе муниципалитет привез 100 человек на вакцинацию на автобусах
Сегодня, 10:38Коронавирус COVID-19Татьяна МайороваФото: Mkset.ru
Администрация Дёмского района Уфы организовала коллективную поездку на вакцинацию.

Сто работников различных предприятий Дёмского района Уфы получили возможность сделать прививку от коронавируса в новом пункте вакцинации в конгресс-холле «Торатау» в организованном порядке.

Как сообщили в столичной мэрии, коллективную поездку на вакцинацию для желающих организовала администрация Дёмского райцона, предоставив для этой цели автобусы.

Кстати, многие посетители пункта вакцинации в конгресс-холле «Торатау», оставили о нем в соцсетях положительные отзывы, отметив отсутствие очередей и четкую работу медиков.

По данным на 16 июля, в Башкирии полный курс вакцинации от коронавируса прошли свыше 472 тысяч человек, первый компонентом вакцины получили более 794 тысяч человек.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
Материалы по теме:
вакцинация
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