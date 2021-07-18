По пригородам Уфы и садовым поселкам отправится мобильный пункт вакцинации

Стоит отметить, что график передвижений мобильного пункта довольно напряженный, в некоторых поселках он работает всего несколько часов и потом отправляется в следующие населенные пункты. Так, сегодня, пункт вакцинации работает с 9 часов утра до 11.45 в СНТ «Уршакский-4», за это время там рассчитывают сделать прививку 30 человекам. Затем с 12.30 до 15.15 вакцинация будет проводиться в СНТ «Уршак», согласно разнорядке, там ждут 20 человек. После этого, с 16.00 до 18.45 мобильный пункт пробудет в СНТ «Осенний» в поселке Аэропорт, на прием медики ждут 10 человек.