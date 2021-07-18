По пригородам Уфы и садовым поселкам отправится мобильный пункт вакцинации

Посетить эти пункты вакцинации и получить там прививку смогут садоводы и жители пригородных районов, которым неудобно ездить для этого в Уфу.
Стоит отметить, что график передвижений мобильного пункта довольно напряженный, в некоторых поселках он работает всего несколько часов и потом отправляется в следующие населенные пункты. Так, сегодня, пункт вакцинации работает с 9 часов утра до 11.45 в СНТ «Уршакский-4», за это время там рассчитывают сделать прививку 30 человекам. Затем с 12.30 до 15.15 вакцинация будет проводиться в СНТ «Уршак», согласно разнорядке, там ждут 20 человек. После этого, с 16.00 до 18.45 мобильный пункт пробудет в СНТ «Осенний» в поселке Аэропорт, на прием медики ждут 10 человек.
Примерно в таком же режиме мобильный пункт вакцинации будет работать три дня, кочуя по садовым товариществам. Затем дойдет очередь до более крупных населенных пунктов, где медики будут работать на одном месте полный день.
Таким образом, помимо садоводов, прививку смогут получить жители нового поселка Цветы Башкирии, Кооперативной поляны, поселка Камышлинский и деревни Королево.
В мобильную группу входит терапевт, который перед прививкой должен провести медосмотр и выяснить наличие противопоказаний у пациента, а также разъяснить возможные последствия прививки.
Приходить на прививку следует с паспортом и медицинским страховым полисом.