Плюс 246, минус 5: стала известна свежая сводка о коронавирусной ситуации в Башкирии

По данным минздрава РБ, за минувшие сутки в республике были выявлены 246 человек с коронавирусной инфекцией.
Были выписаны за сутки в связи с выздоровлением от Covid-19 118 человек.
Подтверждена гибель еще пяти пациентов с ковидом. Таким образом, по официальным данным, общее число жителей Башкирии, погибших от коронавируса, на сегодня достигло 688.
Между тем. независимые эксперты считают, что истинное число жителей Башкирии, причиной смерти которых стал коронавирус, может составлять от 8 до 14 тысяч человек за прошлый год.